Under 17, ottimo esordio dei campioni d’Italia: 4-2 al Sassuolo

Grande vittoria per i rossoblù

L’Under 17 di Denis Biavati non sbaglia all’esordio in campionato e batte il Sassuolo 4-2 nella prima uscita con il Tricolore sul petto. Gattor e Ravaglioli sono i protagonisti con una doppietta a testa, solo nel finale il Sassuolo accorcia le distanze. Rossoblù dunque vincenti dopo il tricolore vinto questa primavera.