Under 17, la Selezione A di Menegazzo vince il Torneo dei Gironi

Si è concluso il triangolare

Si è concluso il Torneo dei Gironi , organizzato dalla FIGC presso il Villaggio Azzurro di Novarello. Il triangolare a cui hanno preso parte la Nazionale Under 17 di Bernardo Corradi , la Selezione A di Massimiliano Favo e la Selezione B di Daniele Zoratto .

Hanno trionfato i ragazzi della Rappresentativa A, nella cui squadra era presente il centrocampista rossoblù Lorenzo Menegazzo. Nella squadra B, invece, erano inseriti il terzino destro Cristian De Marco e il difensore centrale Saer Diop. Il raduno è servito ai tecnici azzurri per valutare l’ingresso di nuove energie in vista della seconda fase di qualificazione all’Europeo di categoria, programmata a marzo. Sono già state fissate due amichevoli contro i pari età della Francia tra martedì 7 e giovedì 9 dicembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano: già per queste due gare, magari, si vedrà qualche volto nuovo.