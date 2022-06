Under 17 campione: i numeri e le statistiche

Super stagione da parte di tutto il Settore Giovanile rossoblù a partite dall’Under 16 di Luca Sordi, miglior squadra d’Italia della propria categoria in regular season, passando per la coppia Under 16 di Juan Solivellas e Under 18 di Paolo...

Redazione TuttoBolognaWeb

Super stagione da parte di tutto il Settore Giovanile rossoblù a partite dall’Under 16 di Luca Sordi, miglior squadra d’Italia della propria categoria in regular season, passando per la coppia Under 16 di Juan Solivellas e Under 18 di Paolo Magnani, a un passo dai rispettivi trofei. Infine l’Under 17 di Denis Biavati, che ha vinto il campionato Under 17 portando il 4° Scudetto nella storia del Settore Giovanile rossoblù.

Ieri sera la ciliegina sulla torta per tutti gli addetti ai lavori di Casteldebole: una bellissima rimonta sull’Inter in vantaggio di due reti fino a quando Ravglioli ha seganto un rigore al 77’, seguito dalla doppietta di Menegazzo tra l’86’ e l’89’. I numeri dell’Under 17 di quest’anno parlano di 28 giocatori utilizzati in 28 partite con 14 marcatori diversi. Dal 14 febbraio 2021 i ragazzi di Biavati hanno perso solo 6 gare su 46, pareggiandone 8 e vincendone 32. Nel mezzo è arrivata anche la vittoria del 35° Trofeo Nereo Rocco.

Di seguito le statistiche per rendere omaggio ai ragazzi e ai componenti dello staff che hanno scritto una pagina indelebile della storia del Bologna.

STAFF TECNICO

Allenatore: Denis Biavati

Vice–allenatore: Massimo Ventura

Allenatore dei portieri: Cosimo Cavallo

Preparatore atletico: Francesco Granato

Fisioterapista: Lorenzo Regard

Medico: Riccardo Di Miceli

Dirigenti accompagnatori: Antonio Ferrante – Maurizio Mazzoli

PORTIERI

DAVIDE FRANZINI (in pianta stabile Under 18)

Presenze: – (18 in Under 18)

Gol subiti: – (29 in Under 18)

TITO GASPERINI (classe 2006)

Presenze: 20

Gol subiti: 19

THIAGO VERARDI (classe 2006)

Presenze: 8

Gol subiti: 9

DIFENSORI

WISDOM AMEY (Terzino destro)

Presenze: 1 (1 in Serie A, 29 in Primavera, 5 in Under 18)

Gol: – (2 in Primavera)

DAVIDE BARONCIONI (Terzino sinistro)

Presenze: 24

Gol: –

MATTIA BONETTI (Difensore centrale)

Presenze: –

Gol: –

LORENZO CARNEVALI (Difensore centrale)

Presenze: 8

Gol: –

DAVIDE FRANCO CARRETTI (Terzino destro)

Presenze: 15

Gol: –

RICCARDO CROCIATI (Difensore centrale)

Presenze: 9 (22 in Under 18)

Gol: – (3 in Under 18)

CRISTIAN DE MARCO (Terzino destro)

Presenze: 19

Gol: 2

SAER DIOP (Difensore centrale)

Presenze: 24

Gol: 2

FRANCESCO DI TURI (Difensore centrale)

Presenze: 3 (18 in Under 18)

Gol: –

NICOLÒ GOFFREDI (Terzino destro)

Presenze: 18

Gol: –

FEDERICO PATERLINI (Difensore centrale)

Presenze: 21

Gol: –

MATTEO VALCAVI (Terzino sinistro)

Presenze: 12

Gol: –

CENTROCAMPISTI

FEDERICO BELLISI (Mediano)

Presenze: 14

Gol: 1

YACOU DIABATE (Mediano)

Presenze: 18

Gol: –

DANIEL FERRANTE (Mezz’ala destra e capitano)

Presenze: 27

Gol: 2

DEMIREL HODZIC (Mezz’ala sinistra)

Presenze: 5 (20 in Under 18)

Gol: – (3 in Under 18)

LORENZO MENEGAZZO (Mediano)

Presenze: 26

Gol: 4

MANUEL ROSETTI (Mezz’ala sinistra)

Presenze: 27

Gol: 3

ATTACCANTI

EDOARDO ARONNI (ceduto nel mercato invernale)

Presenze: 2

Gol: –

BENONY BREKI ANDRESSON

Presenze: 17

Gol: 1

DAVIDE BALLEELLO

Presenze: 25

Gol: 9

GIACOMO BERNACCI (Trequartista)

Presenze: 15

Gol: 2

MANUEL CESARI (Trequartista)

Presenze: 25

Gol: 6

TOMMASO EBONE

Presenze: 21

Gol: 4

TOMMASO RAVAGLIOLI (classe 2006)

Presenze: 4 (20 in Under 16)

Gol: 2 (19 in Under 16)

GABRIELE TORINO

Presenze: 24

Gol: 5

NICOLAS ZENZOLA

Presenze: 14

Gol: 4