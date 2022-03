Under 16 – Zilio e Ravaglioli convocati in Nazionale

Due ragazzi del Bologna Under 16 convocati in Nazionale di categoria

Zilio e Ravaglioli fanno parte del Bologna Under 16 allenato da Luca Sordi, e sono alla prima convocazione in nazionale, in occasione del ritiro di martedì 22 al Villaggio Azzurro di Novarello, per poi partire in Germania dove affronteranno i pari età tedeschi in un doppio confronto. I due sono rispettivamente il secondo e il terzo giocatore con il maggior minutaggio per l'Under 16 rossoblù.