Under 16, il rientro dei nazionali e la sfida al Sassuolo

Il prossimo impegno del Bologna Under 16 alla ricerca del 12° successo consecutivo

Il Bologna, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, comunica che la squadra giovanile Under 16 allenata da Luca Sordi ospiterà domani il Sassuolo alle 15 per il recupero del 2° turno del girone di ritorno.

Un ulteriore prova per confermare il rendimento perfetto fino ad ora, con 33 punti in 11 giornate, 11 vittorie con 27 gol fatti e soltanto 7 subiti. Per la partita di domani contro i neroverdi mister Sordi potrà contare anche sui rientranti dallo stage nazionale Zilio, Soldà e Ravaglioli. Una vittoria sarebbe importante per staccare definitivamente proprio il Sassuolo, secondo a quota 22 punti, reduce dal pareggio per 1-1 contro la Spal di domenica scorsa.