Under 16, il quarto di finale di andata con l’Empoli finisce 1-1

Pareggio all'andata per il Bologna Under 15

Pareggia 1-1 l’Under 16 di Luca Sordi nell’andata dei Quarti di finale contro l’Empoli. Al termine di una gara ben giocata dal Bologna, resta il rimpianto per non aver conquistato la vittoria nonostante il vantaggio firmato da Castaldo al 53'. Per gli ospiti gol di Orlandi sette minuti più tardi.