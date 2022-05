Under 15 – Impresa a Monza: è semifinale Scudetto

L'under 15 vola in semifinale

Il Bologna piazza una squadra under nelle semifinali scudetto di campionato.

Si tratta dell'Under 15 di Juan Solivellas che nel ritorno dei quarti ha vinto in trasferta a Monza per 0-2 qualificandosi alla semifinale scudetto dopo il 2 a 2 dell'andata. Gol qualificazione di Mezzetti e Di Costanzo, Bologna tra le prime quattro d'Italia. Ora in semifinale sfida alla Fiorentina.