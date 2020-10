Un’altra vittoria per il Bologna Femminile

Arriva il 3° successo per le ragazze di mister Galasso. Come riporta il sito ufficiale rossoblù, le ragazze rossoblù hanno battuto nettamente la Vis Civitanova con un rotondo 8-0. In gol Mastel con una tripletta, Magnusson con una doppietta, Minelli, Arcamone e Hassanaine. Prestazione convincente delle ragazze rossoblù che confermano le ottime sensazioni di questo inizio di stagione, in cui si nota una crescita costante nel gioco e nel dominio della partita.

Il prossimo impegno sarà mercoledì sera nel derby contro la Spal, con fischio d’inizio alle ore 20.45 presso il campo di Granarolo.

BOLOGNA-VIS CIVITANOVA 8-0

BOLOGNA: Bassi, Giuliano, Becchimanzi, Marcanti (45’ Racioppo), Simone, Rambaldi (45’ Zanetti), Sciarrone, Arcamone, Mastel (55’ Hassanaine), Magnusson (61’ Filippini), Minelli (73’ Patelli).

A disp.: Sassi, Berselli, Shili, Cartasara.

All.: Galasso.

VIS CIVITANOVA: Monzi, Ferrini (51’ Parmegiani), Langiotti, Bracalente (51’ Fermani), Coccia, Monzi (54’ Ciccalè), Natalini, Lanciotti, Ranzuglia (62’ Babucci), Poli, Rastelli.

A disp.: Brutti, Serenelli, Lelli, Boccanera.

All. Perini.

MARCATRICI: 16’, 21’ e 45’ Mastel, 20’ Minelli, 31’ e 61’ Magnusson, 38’ Arcamone, 76’ Hassanaine (B).