Un Thiago Motta convincente in conferenza stampa

Domani si gioca al Dall’Ara un Bologna-Lecce, brutto da dirsi, da scontro salvezza. Sono attesi oltre 23 mila spettatori, di questi, almeno 6 mila tifosi salentini. In serie A, sono 26 i precedenti: 12 le vittorie del Bologna; 11 i pareggi e solo 3 le vittorie del Lecce, l’ultima, risale al 18 settembre 2011 quando i pugliesi di mister Eusebio Di Francesco, si imposero al Dall’Ara con un secco 2-0. Domani il Lecce si presenterà al completo, assente solo lo squalificato Gallo. Motta non avrà a disposizione Kasius e Schouten che oggi si è fermato in allenamento per un guaio fisico.