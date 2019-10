Brutte notizie in casa Bologna. L’infortunio muscolare di Gary Medel è una lesione.

Il centrocampista cileno si è sottoposto oggi agli esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio alla coscia e il responso non è buono: lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono stimati in circa un mese, oltre alla Juve, partita in cui è squalificato, salterà Sampdoria, Cagliari, Inter e Sassuolo.