Un difensore del Bologna primo per recuperi in Serie A

Sul sito della Lega Serie A sono presenti diverse classifiche che riguardano sia le squadre che i calciatori.

In una di queste, quella che riguarda i recuperi, primeggia un difensore del Bologna con 121 recuperi in queste prime dodici giornate di campionato. Si tratta di Tomiyasu che comanda questa lista davanti a Ibañez della Roma che ha recuperato 111 volte. Più in basso, alla posizione dieci, è presente un altro calciatore rossoblù, Danilo, a pari merito con l’ex compagno Bani, entrambi con 87 recuperi.