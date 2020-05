ULTIM’ORA – Bologna, caso di sospetta positività per un membro dello staff

Riscontrato un caso di sospetta positività nel Bologna dopo il quarto giro di tamponi e test, lo ha comunicato poco fa il club rossoblù con una nota ufficiale. Il primo effetto sarà sugli allenamenti che da domani torneranno ad essere individuali e differenziati, quindi niente partitella e contrasti, in seconda battuta, se la positività fosse confermata, l’intera squadra andrà in isolamento in ritiro (forse al Savoia Hotel). Ovviamente il nome del sospetto positivo è coperto da privacy.

‘L’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff – si legge – In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro’.