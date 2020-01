Ulivieri risponde a Mihajlovic: “Sostengo Bonaccini, ma Sinisa aveva diritto di parlare”

Da un lato Sinisa Mihajlovic e l’endorsement per Borgonzoni, dall’altro Renzo Ulivieri e il sostegno a Bonaccini. La Bologna calcistica si divide sulla politica, botta e risposta tra il presente e il passato della panca rossoblù. Note le idee politiche del serbo, altrettanto note quelle di Renzaccio, e sono opposte.

“Stimo tanto Mihajlovic – ha affermato Ulivieri come riportato da Repubblica – Ci siamo parlati in tante occasione e penso che lui avesse il diritto di parlare: io sosterrò sempre questa libertà. Poi certo, non sono d’accordo e dico ‘non gli date retta’. Il nostro pensiero è diverso. Sostengo Bonaccini e una coalizione che porta avanti un discorso iniziato anni fa, fatto di scelte e partecipazione. In Emilia le cose non stanno come dice Salvini e i cittadini non si faranno incantare”.