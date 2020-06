Del futuro della Serie A e della decisione del Consiglio Federale ha parlato il presidente di Assoallenatori Renzo Ulivieri.

“In un modo o nell’altro bisogna trovare un modo per definire la classifica. Lega Serie A? Non capisco perché abbiano votato per il blocco delle retrocessioni: è una scelta che non appartiene al nostro calcio. Tifosi? I numeri ci stanno aiutando: siamo ottimisti sul ritorno dei tifosi allo stadio”.