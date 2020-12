Ulivieri: “Lukaku sa fare tutto ma Kennet di testa era unico”

L’ntervista di Repubblica a Renzo Ulivieri, ex tecnico rossoblù e presidente della Associazione italiana allenatori. Le sue parole su Lukaku e Andersson, simili ma diversi:

“Ci sta per quel tipo di giocata lì, per salire ed anche per far gol, però i due giocatori sono molto diversi – ha affermato Per la palla alta meglio Kennet. Non esagero, non sto dicendo che Andersson di allora sia meglio del Lukaku di oggi, ma quel tipo di palla, cioè la sponda o la spizzata, Andersson la faceva come nessuno. Lo stesso del Milan, dico Ibrahimovic, ne prende molte ma Kennet pareva te la desse con le mani. Prendete Protti a Bari, con lo svedese al fianco fece 24 gol, non credo sia casuale. Andersson in quel sistema diventava un rifinitore”.