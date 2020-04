“C’è sicuramente la volontà di ripartire e di terminare poi il campionato, finendo anche a luglio se necessario. Impossibile però fare previsioni: dovranno esserci le condizioni giuste. La priorità è la salute e la sicurezza di tutti. Purtroppo esiste la possibilità che ce la facciano sono le squadre di Serie A e Serie B: alcune squadre di C sono in difficoltà economica ed il campionato potrebbe non riprendere. Se così fosse, sarebbe un vero problema”.

Scheda 1 di 2