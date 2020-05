Ulivieri: “La Serie A riprenderà. Gigi Simoni? Ero legato a lui da 60 anni”

“Secondo me la stagione di Serie A riprenderà e si concluderà, ma con modalità differenti. Ci saranno novità per giocatori, allenatori e arbitri. Non ci saranno i tifosi. I ritmi saranno più blandi perché i giocatori saranno più in difficoltà dal punto di vista fisico. Vista la situazione quindi sono favorevole ai 5 cambi a gara: chiaramente le rose più ampie saranno favorite. Stipendi? Vogliamo salvaguardare soprattutto le categorie inferiori: chi guadagna meno di 1500 euro al mese deve essere salvaguardato al 100%”.

Scheda 1 di 3