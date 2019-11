Ulivieri: “Ibra come Baggio? Altra epoca, noi non eravamo in difficoltà”

Il Bologna sta facendo il possibile per arrivare al sogno del mercato di gennaio: Zlatan Ibrahimovic. La concorrenza è serrata, perché il Milan ci sta provando seriamente, ma i rossoblu sembrano al momento in vantaggio. Dice la sua anche l’ex allenatore del Bologna, Renzo Ulivieri, che analizza l’operazione durante l’evento “Calcio, un gioco da ragazze”.

“Ibrahimovic è il nome giusto se si vogliono fare le cose in grande. Bisogna vedere poi se lui ha ancora la forza e la voglia, anche perché si va a cacciare in una situazione complessa. Il Bologna sta vivendo un momento difficile, e richiede ad Ibra di riportare entusiasmo – spiega Ulivieri, che infine conclude – Intorno alla squadra c’è già grande affetto grazie a quello che ha fatto Mihajlovic, ma forse non basta. Ibra come Baggio? E’ un’altra epoca, Baggio era la ciliegina sulla torta di una squadra che non era in difficoltà. Oggi invece il Bologna ha bisogno di un giocatore di alto livello”.