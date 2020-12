Ulivieri: “Andare in ritiro può servire. Sul Bologna di Mihajlovic dico che…”

L’ex allenatore rossoblù, Renzo Ulivieri, ha commentato al Resto del Carlino la situazione in casa Bologna e la scelta del ritiro:

“Andare in ritiro in una situazione di emergenza può servire. L’allenatore che pubblicamente non si assume la responsabilità per una sconfitta pesante può essere un modo per indurre i giocatori a prendersi le loro responsabilità. In ogni caso allenatore e società quando le cose vanno male devono parlare con una voce sola, perché se si alzano più voci si rischia di finire nel baratro”.