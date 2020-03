UFFICIALE – Youth League, rinviata Juventus-Real Madrid

In seguito alle decisioni del Governo spagnolo in materia di Coronavirus, il Real Madrid non può viaggiare a causa dello stop dei voli Spagna-Italia di questa mattina. Di conseguenza non le giovanili dei Blancos non potranno giocare la sfida di Youth League contro la Juventus.

Preso atto della situazione, la UEFA ha optato per il rinvio della gara valida per gli ottavi di Youth League, come ha comunicato lo stesso club spagnolo sul proprio sito ufficiale. Questa situazione potrebbe ripetersi, viste le sfide valide per l’Europa League tra Inter-Getafe e Siviglia-Roma.