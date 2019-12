UFFICIALE: Virtus-Milano in diretta su RaiDue il 29 dicembre ore 15:30

Torna il basket italiano su una emittente generalista Rai a distanza di quasi due anni. La sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano sarà infatti trasmessa in diretta su RaiDue domenica 29 dicembre alle 15:30. L’ultima sfida trasmessa dalla Rai su una delle sue reti principali è stata gara6 di finale scudetto 2016-17 tra Trento e Venezia, quando la formazione lagunare si cucì lo scudetto sul petto.

Ora a riportare in auge il basket sulle reti nazionali, sono le due formazioni più titolate del basket italiano, rispettivamente 28 scudetti per l’Olimpia e 15 per la Vu. Entrambe le squadre puntano a tornare protagoniste in Europa e sono fortissime candidate allo scudetto. Sono state le regine del mercato cestistico italiano e sono pronte a diventare nuovamente regine mediatiche della palla a spicchi tricolore. A riportarlo è la LegaBasket sul proprio sito ufficiale.