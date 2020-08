UFFICIALE – Troise al Mantova

E’ ufficiale la firma di Emanuele Troise con il Mantova del direttore sportivo Emanuele Righi. Il tecnico campano lascia dunque la Primavera del Bologna, in pole per sostituirlo Alberto Gilardino, e dà vita alla nuova avventura in Serie C.

‘Mantova 1911 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2020/2021, quella del ritorno in Serie C, a Emanuele Troise.

Mister Emanuele Troise sarà coadiuvato dai collaboratori tecnici Gianluca Garzon, Alberto Olianas e Francesco Satta, nonché dal match analyst Nicholas Lazzari, dal preparatore dei portieri Federico Infanti e dal responsabile del recupero funzionale Pietro Gazzola’.