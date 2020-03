UFFICIALE: Tokyo 2021 sarà Tokyo 2020

Le Olimpiadi del Giappone sono state ufficialmente rinviate. Nessuna manifestazione dunque si terrà a Tokyo nell’estate del 2020, ma in quella del 2021. Tuttavia, il CIO ha deciso di mantenere la stessa denominazione: nonostante non andranno in scena quest’anno, continueranno infatti a chiamarsi Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020.

Il post ufficiale del CIO