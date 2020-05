UFFICIALE: Scozia, campionato finito. Celtic campione

Il Coronavirus continua a colpire anche il mondo dello sport e del calcio europeo. Mentre la Germania ha deciso di riprendere il campionato, Francia e Olanda hanno scelto di fermarsi definitivamente. Inoltre, da oggi è ufficialmente concluso anche il campionato scozzese.

La Federazione ha deciso dopo che i club hanno votato all’unanimità: la Premiership scozzese non può proseguire, se ne riparlerà la prossima stagione. Viene quindi decretato campione il Celtic primo in classifica, che solleva così il suo titolo numero 51 nella storia – il 9^ consecutivo. Retrocessi in Championship, invece, gli Hearts.

Fonte: “Tuttomercatoweb”