UFFICIALE: rinviato il Viareggio

Il Torneo di Viareggio, vinto nel 2019 dal Bologna, è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi.

Lo ha affermato poco fa Alessandro Palagi, presidente del Centro Giovani Calciatori: “In questi ultimi 15 giorni abbiamo iniziato un piano d’azione importante che consisteva in un’azione di monitoraggio della situazione che noi tutti conosciamo, che ha coinvolto tutti, quindi anche lo sport – si legge sul sito ufficiale del Bologna -Abbiamo iniziato a contattare le squadre straniere per condividere il loro pensiero, la volontà di partecipare o meno al torneo, continuando in quest’indagine, monitorando la situazione e abbreviando i tempi, in continuo cambiamento. Quindi, con le squadre straniere siamo arrivati a capire che Rayo Vallecano e Botafogo avrebbero rinunciato”.

Ancora Palagi: “Siamo partiti, di conseguenza, con un altro piano d’azione, intervenendo su squadre italiane e ricevendo subito una risposta positiva. Quelle già partecipanti erano già convinte, quindi abbiamo continuato con un piano d’azione per poter garantire gli otto gironi “pieni”. Tra le altre cose, ci siamo confrontati anche con la Federazione per fare un punto sulla situazione e con i campi esterni, per garantire comunque le sedi pronte in qualsiasi momento. Tre giorni fa, il piano d’azione è cambiato e il Consiglio Direttivo ha deciso di combattere questo fenomeno sconosciuto, ringraziando tutti gli addetti ai lavori, sospendendo la 72^ edizione del torneo di Viareggio, ma senza annullarla”.