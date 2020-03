UFFICIALE – Rinviate le sfide di Champions di settimana prossima

Con una nota sui propri canali social, la UEFA ha deciso di rinviare a data da destinarsi le sfide di Champions League di settimana prossima. Non si giocheranno quindi come da programma Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid. La decisione sarebbe stata presa in seguito alla quarantena imposta dalle rispettive società rispettivamente a Juventus e Real Madrid.

Le decisioni riguardo la data e le modalità di recupero delle partite saranno comunicate in seguito. Ufficialmente però le competizioni UEFA non sono ancora state sospese e questo significa che in linea teorica l’Europa League dovrebbe scendere regolarmente in campo stasera. Le sole eccezioni saranno Inter-Getafe e Siviglia-Roma, che sono state ufficialmente rinviate nelle ore scorse.