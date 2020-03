UFFICIALE: Olimpiadi di Tokyo rinviate al 2021

C’è l’accordo tra il CIO e il Giappone. La conferenza call tra il presidente Thomas Bach ed il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha dato esito positivo. Entrambi hanno concordato che la salute degli atleti viene prima di tutto: è stato quindi necessario rinviare definitivamente la manifestazione alla prossima estate. L’Olimpiade di Tokyo non si disputerà quindi più dal 24 luglio al 9 agosto 2020, ma nel 2021.

“Come paese ospitante, vogliamo garantire la massima sicurezza per gli atleti, che devono avere la possibilità di prepararsi al meglio – ha spiegato Abe, che poi continua – Ho quindi suggerito al presidente Bach di rinviare i Giochi Olimpici, e lui era d’accordo con me. Non sappiamo quanto durerà questa pandemia, rinviare la manifestazione al prossimo autunno sarebbe stato rischioso: abbiamo quindi deciso di rinviarli al 2021. Continueremo a lavorare a stretto contatto con il CIO per l’organizzazione dei prossimi Giochi Olimpici”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”