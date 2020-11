Niente Lassi Lappalainen a gennaio per il Bologna. Il nazionale finlandese resterà ai Montreal Impact fino al 31 dicembre 2021. Prorogato il prestito in Canada in accordo con il club rossoblù

‘Il Montreal Impact ha annunciato che il prestito del centrocampista della nazionale finlandese Lassi Lappalainen è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, in accordo con il club italiano Bologna FC 1909’, si legge nel comunicato.