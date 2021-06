Ufficiale – La Virtus saluta Sasha Djordjevic

Con un comunicato, la società bianconera ha comunicato l'addio al tecnico serbo. Al suo posto pronto Sergio Scariolo

"Grazie Sasha, grazie per le soddisfazioni e per le vittorie raggiunte insieme - si legge nella nota - La notte di Anversa e la conquista del 16° Scudetto sono ricordi indelebili che rimarranno per sempre nella storia di questo glorioso Club. Tutto il Club bianconero desidera ringraziarti per la passione con cui hai affrontato ogni giorno in Casa Virtus e augurarti il meglio per il tuo futuro professionale". Il messaggio è firmato da Luca Baraldi, in nome della società. Come sostituto, la V Nera sembra ormai prossima all'ingaggio di Sergio Scariolo, attuale ct della Spagna.