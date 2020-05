Ufficiale la nuova ordinanza del comune

Una notizia dell’ultim’ora quella che riguarda il comune di Bologna e la nuova ordinanza, firmata ufficialmente dal sindaco Virginio Merola. Sarà quindi vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e ogni altra bevanda in vetro e lattina dalle 22 fino alla chiusura.

L’ordinanza impone agli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto l’apertura dalle 6 alle 21. I laboratori artigianali alimentari non potranno vendere per asporto bevande alcoliche e ogni altra bevanda in vetro o lattina dalle 21 fino alla chiusura. L’ordinanza conferma poi che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non possono vendere per asporto bevande alcoliche e ogni altra bevanda in vetro e lattina dalle 22 fino alla chiusura, come per altro prevede già il Regolamento di Polizia Urbana in vigore in tutta la città.

Chi non rispetta l’ordinanza rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni’.