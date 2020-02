Ufficiale, il Bologna difenderà il titolo al Viareggio

Il Bologna proverà a difendere il titolo conquistato un anno fa.

E’ ufficiale la partecipazione della Primavera di Emanuele Troise alla prossima edizione del Torneo di Viareggio in programma dal 16 al 30 marzo. C’è però un cambio regolamentare, infatti potranno partecipare solamente formazioni Under 18, a differenza delle altre edizioni riservate alle Under 19. Scenderanno in campo i giocatori nati dopo il 1 gennaio 2002 e le squadre avranno la possibilità di schierare tre fuori quota e cinque prestiti di anno 2002

Il Bologna comunica che la partita inaugurale vedrà impegnati proprio i rossoblù, presso lo stadio Picco di La Spezia, con diretta televisiva su Rai Sport.