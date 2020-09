UFFICIALE – Hellas-Roma 3-0

Un errore che la Roma ha pagato a caro prezzo. L’inserimento di Amadou Diawara nella lista under 22 per la gara con l’Hellas, quando invece il giocatore ha già 23 anni e quindi a tutti gli effetti over e da inserire nella lista dei 25, costa lo zero a tre a tavolino per i giallorossi contro l’Hellas Verona.

Lo ha deciso il Giudice Sportivo, sottolineando che ‘la Roma ha impiegato un giocatore non iscritto nella ‘Lista dei 25’ comunicata a mezzo Pec il 14 settembre nonostante fosse divenuto un ‘over 22′, in violazione del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato Ufficiale Figc del 20 novembre 2014 modificato con Comunicato Ufficiale Figc del 21 giugno 2018’