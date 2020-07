UFFICIALE – France Football non assegnerà il Pallone D’Oro

A circostanze eccezionali, una decisione eccezionale. Così inizia la lettera pubblicata da France Football sul proprio sito ufficiale per comunicare la cancellazione del Pallone D’Oro 2020. Una decisione costata cara ma presa dopo una lunga meditazione in seno alla rivista francese. Dalla sua fondazione nel 1956 infatti il premio si è sempre assegnato.

Una decisione presa in seguito alla pandemia da Coronavirus. L’impossibilità infatti di valutare in maniera quanto più oggettiva possibile il valore dei giocatori sarebbe infatti la causa principale che ha portato gli organizzatori a non assegnare il premio quest’anno. I campionati come quello francese, che hanno infatti scelto di non ripartire, così come le tempistiche differenti con cui gli altri trofei riprenderanno, hanno infatti falsato la competizione almeno a livello statistico tra i vari calciatori.