UFFICIALE – Ecco quando si giocherà l’Europeo

Era nell’aria da qualche giorno, ma ora è finalmente ufficiale. E’ ancora in corso la riunione tra l’Uefa e le Leghe a Nyon, mentre si è già conclusa quella con le Federazioni Europee. Manca il comunicato dell’Uefa, ma l’ufficialità arriva a sorpresa dalla Federazione norvegese.

Gli Europei di quest’estate sono stati spostati all’estate del 2021. La competizione inizierà l’11 giugno e si concluderà l’11 luglio. “Si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio del prossimo anno. Ulteriori informazioni in arrivo”, si legge sul sito ufficiale. Per la prima volta nella storia, quindi, le nazionali giocheranno la fase finale di un Mondiale o di un Europeo in un anno dispari.