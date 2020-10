Il Bologna affronterà nel terzo turno di Coppa Italia la Reggina e lo farà a fine ottobre.

E’ stata ufficializzata la data della partita che si giocherà in turno infrasettimanale e con orario abbastanza complicato per i lavoratori: la sfida ai calabresi è fissata infatti in gara secca al Dall’Ara martedì 27/10 alle 15. La vincente affronterà poi una fra Spezia e Cittadella al turno successivo.