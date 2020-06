UFFICIALE – Ecco il taglio agli stipendi in casa Bologna

E’ ufficiale il taglio degli stipendi in casa Bologna. I giocatori, ma anche dirigenti e staff tecnico, hanno trovato l’accordo con il club per il taglio di una mensilità sugli emolumenti annui a causa dell’emergenza sanitaria che ha fermato i campionati tra marzo e maggio. Accordo dunque raggiunto senza particolari problemi per il Bologna che potrà risparmiare qualche milione di euro sull’esborso totale annuo per gli stipendi relativamente al periodo di lock down dovuto al coronavirus.

Il comunicato.

‘Il Bologna Fc 1909 comunica che, in considerazione della lunga sosta imposta dall’emergenza sanitaria, i calciatori della Prima Squadra e lo staff tecnico hanno dato, come i dirigenti, la loro disponibilità alla riduzione dell’emolumento annuo, in misura di una mensilità.

La Società esprime apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato anche in questo momento dai calciatori e dai tecnici’.