UFFICIALE – Ecco il partner per il Restyling del Dall’Ara

Il Bologna ha svelato poco fa con un comunicato ufficiale chi si occuperà della progettazione e realizzazione dei lavori di Restyling del Dall’Ara. Il partner sarà Fincantieri Infrastucture, di proprietà di Fincantieri. E’ un ulteriore passo avanti verso il via all’opera e ora non resta che presentare la lettera d’intenti in Comune e dare corso all’iter burocratico per arrivare alla partenza dei lavori (fissata o nel 2021 o nel 2022). Il Comune di Bologna, come parte pubblica, contribuirà all’investimento.

