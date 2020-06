UFFICIALE – Damiano Tommasi si dimette dalla presidenza dell’AssoCalciatori

Con una nota diramata dall’AssoCalciatori, Damiano Tommasi ha comunicato la propria dimissione dalla carica di Presidente dell’AIC. Le dimissioni di Tommasi sono state accolte dal Consiglio Direttivo dell’AIC, riunitosi oggi.

Fino all’elezione di un nuovo presidente, sarà Umberto Calcagno, vice presidente vicario, a prendere in carico le funzioni del presidente. Il Direttivo ha rivolto a Tommasi i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni. L’impegno, la dedizione e la serietà con i quali ha rappresentato la categoria dei calciatori e delle calciatrici nei suoi mesi di presidenza.