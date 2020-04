Ufficiale-Campionato finito in Eredivise

Una decisione che era nell’aria già da tempo ma che adesso diventa ufficiale.

Il campionato olandese non ripartirà, congelando tutte le posizioni in classifica non ci sarà nessun vincitore e nessun perdente.

All’Ajax primo in classifica infatti non verrà assegnato il titolo ma come di diritto, il club di Then Hag, parteciperà ai playoff per l’accesso alla Champions League. Invariato inoltre anche il discorso retrocessioni, tutte salve le squadre del campionato.