UFFICIALE – Cambio di regolamento nella Coppa Italia 2019-20

Il Consiglio di Lega ha approvato una delibera in via transitoria e per la sola stagione 2019-20. Al termine delle partite, in caso di parità dopo i 90 minuti, non si disputeranno più i tempi supplementari, le squadre passeranno direttamente ai calci d rigore. Ecco le modifiche di regolamento redatte dal Consiglio.

-L’ultimo capoverso dell’articolo 3.8 rubricato ‘Semifinali’ sia sostituito come segue:

Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore, con le modalità previste dal ‘Regolamento del Giuoco del Calcio’ al paragrafo: ‘Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

-L’ultimo capoverso dell’articolo 3.9 rubricato ‘Finale’ sia sostituito come segue:

Si aggiudica la Competizione la squadra che segna il maggior numero di reti.

Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore, con le modalità previste dal ‘Regolamento del Giuoco del Calcio’ al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.