UFFICIALE: Bologna, cinque operazioni in entrata per le giovanili

Sessione intensa di mercato ieri per il Bologna. Come riporta Tuttomercatoweb, i rossoblu hanno ufficializzato cinque colpi in entrata per il proprio settore giovanile. Quattro dei cinque innesti sono a titolo definitivo, uno a titolo temporaneo.

I nuovi giovani rossoblu sono i centrocampisti Lorenzo Menegazzo, in arrivo dal Cittadella, e Matteo Mascarin del Liventia. L’attaccante mancino, ex Perugia, Edoardo Aronni, classe 2005, tutti e tre giocatori classe 2005. A questi si aggiunge il portiere nato nel 2003 Antony Gabriel Petre, in arrivo dal Valdagno, mentre per Antonio Turrà, giocatore del 2004, in arrivo dal Piacenza, si tratta per ora solo di un prestito quello ai rossoblu.