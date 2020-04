UEFA: “Stop ai campionati? Federazioni sceglieranno in base al merito sportivo”

Al termine della riunione del Comitato Esecutivo della UEFA, si è ripetuto il mantra di voler chiudere la stagione ad ogni costo. Il comitato ha però riconosciuto anche la possibilità di non chiudere la stagione. Ecco perché la Federazione Europea è voluta correre ai ripari, cercando di stabilire i criteri nel caso in cui alcune competizioni non riuscissero a ripartire. La discriminante resta comunque il merito sportivo, senza tenere conto del blasone dei club interessati.

Saranno eventualmente le Leghe di riferimento a dover indicare le squadre che parteciperanno il prossimo anno alle competizioni europee in base al merito sportivo emerso dalla stagione 2019/20. Secondo il comunicato scritto dalla UEFA, la procedura dovrà basarsi su obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Niente decisione in base al ranking UEFA, sarà la classifica prima dello stop forzato a causa del Covid–19 a fare da discriminante sulla scelta.