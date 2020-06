Uefa, ok alle Final Eight: le date di Champions ed Europa League

Il Comitato Esecutivo dell’Uefa si è riunito ed ha deciso: la Champions League e l’Europa League si concluderanno con le Final Eight. Una volta portati e termine gli ottavi di finale, le competizioni verranno giocate in un’unica nazione tra le migliori 8 squadre. Per quanto riguarda la Champions League, il 7/8 agosto sono in programma i rimanenti ritorni degli ottavi di finale. Poi tutti in Portogallo, precisamente a Lisbona. I 4 quarti si giocheranno – in gara secca – tra il 12 ed il 15 agosto, mentre il 18 e il 19 le due semifinali. La finale di Champions League si disputerà a Lisbona il 23 agosto.

Per quanto concerne, invece, l’Europa League, si ricomincerà il 5/6 agosto con gli ottavi di finale (in gara unica). Poi le migliori 8 si trasferiranno tutte in Germania. Le città ospitanti saranno Colonia, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen. Qui si giocherà a partire dal 10 agosto, con quarti e semifinali. La finale di Europa League si disputerà a Colonia il 21 agosto.

Fonte: “Tuttomercatoweb”