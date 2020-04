UEFA, le due ipotesi per chiudere campionati e coppe europee

Nella riunione di ieri la UEFA ha ribadito la propria intenzione di volere la regolare conclusione del campionato. Si è però preso atto della concreta possibilità che la ripresa possa risultare impossibile in alcune circostanze. In ogni caso sarà necessario compilare una classifica sportiva dei vari campionati. Una decisione che delinea sempre più i contorni della stagione in corso e di quella che verrà. Al momento l’ipotesi più concreta resta in primis lo svolgimento dei campionati nazionali e solo dopo le coppe europee, meno probabile invece la contemporaneità delle due competizioni.

L’UEFA ha anche aperto ad un eventuale cambio di format, non solo delle proprie competizioni, ma anche da parte dei singoli campionati nazionali. Ecco perché in Italia torna in voga l’ipotesi playoff e playout per decidere il futuro di scudetto, coppe europee e retrocessioni. Anche altre formule ridotte sono ben accette dalla Federazione europea. Per quanto riguarda le competizioni UEFA invece, al momento sono tre le prospettive della federazione. La prima è quella di snellire il calendario con quarti e semifinali in gara secca. La seconda e la terza invece prevedono una final four, oppure una final eight, in sede unica.