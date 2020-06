Uefa, le date dell’Europeo 2021: questa la partita d’esordio

La riunione del Comitato Esecutivo dell’Uefa di questa mattina ha dato i suoi frutti. Oltre alle date per concludere la Champions e l’Europa League in corso e quelle della fase a gironi delle edizioni del 2020/21, ecco anche il programma degli Europei del 2021. Come previsto, le sedi delle partite rimarranno invariate. La gara d’esordio, invece, sarà Italia-Turchia, in programma allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 11 giugno 2021 (ore 21). La finale sarà a Wembley (Londra) l’11 luglio 2021.

Gli azzurri di Mancini torneranno in campo mercoledì 16 giugno contro la Svizzera, sempre a Roma alle ore 21. In seguito, chiuderanno il girone A con la sfida al Galles, domenica 20 giugno all’Olimpico (ore 18).