Uefa, il calendario delle coppe europee

L’Uefa ragiona già in ottica futura. Nonostante lo stop della Francia, Germania e Portogallo hanno già deciso di ripartire. Stessa sorte dovrebbe toccare all’Inghilterra, ma anche – si spera – a Italia e Spagna. L’organismo europeo si muove quindi per tempo, e butta giù date e scadenze per far in modo di concludere al meglio la stagione: la priorità sono i campionati nazionali, ma molto importanti sono anche le coppe europee.

Il “Corriere dello Sport” riporta quindi il calendario stabilito dall’Uefa. Il 2 agosto è ad oggi il termine ultimo per concludere i campionati, e proprio in quei giorni si giocheranno gli ottavi di finale di andata di Champions League – per chi deve ancora disputarli – ed Europa League. Il 6-7-8 agosto sarà la volta del ritorno per entrambe le competizioni. Tra il 10 e il 12 agosto si giocherà l’andata dei quarti di finale, mentre tra il 13 e il 15 il ritorno. Dal 17 al 19, invece, le semifinali di andata; tra il 20 e il 21 quelle di ritorno per entrambe le coppe. Infine, la finale di Europa League è in programma per il 27 agosto; il 29 invece quella di Champions.

Fonte: “Tuttomercatoweb”