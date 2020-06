Uefa, date e modalità per concludere Champions ed Europa League

Il Comitato Esecutivo dell’Uefa si radunerà mercoledì 17 giugno per decidere le sorti del calcio europeo, ma la strada sembra già tracciata. Per quanto riguarda la Champions League, gli ottavi di finale si concluderanno nelle sedi delle rispettive squadre – ovviamente a porte chiuse. Poi via alle Final Eight. Le migliori 8 squadre si sfideranno in Portogallo, tra gli stadi del Benfica (Da Luz) e dello Sporting (Alvalade), entrambi a Lisbona. La finale dovrebbe giocarsi il 23 agosto e non il 29, così da avere più spazio per ricominciare la prossima stagione.

Per quanto riguarda l’Europa League, invece, dopo aver concluso i turni ancora in ballo, si passerà alle Final Eight. In questo caso l’ha spuntata la Germania. Le gare si giocheranno negli stadi di Gelsenkirchen – dove il 21 agosto dovrebbe tenersi la finale – Dusseldorf, Colonia e Duisburg. In ogni caso, mercoledì dovrebbero arrivare tutte le ufficialità.

Fonte: “Tuttomercatoweb”