Uefa, Champions ed Europa League 2020/21: le date

L’Uefa vuole muoversi per tempo e, nella riunione di questa mattina, non ha solo stabilito programma e date per concludere Champions ed Europa League in corso, ma ha anche già organizzato la stagione 2020/21. Compatibilmente con le Final Eight approvate per questa edizione, chi di dovere disputerà già in agosto i propri turni preliminari. In seguito, i sorteggi per le due fasi a gironi si svolgeranno ad Atene presso il Centro culturale Fondazione Stavros Niarchos l’1/2 ottobre 2020.

Per quanto riguarda la Champions League, l’8 e l’11 agosto si giocheranno i turni preliminari. I 3 turni di qualificazione verranno disputati in 3 tranches: 18/19 agosto, 25/26 agosto e 15/16 settembre. Gli spareggi il 22/23 ed il 29/30 settembre. La fase a gironi, infine, prenderà il via il 20/21 ottobre e si concluderà l’8/9 dicembre.

Passando all’Europa League, invece, le gare si giocheranno in maniera secca (in casa della squadra sorteggiata). Il primo turno preliminare sarà il 20 agosto, poi sarà la volta dei turni di qualificazione (27 agosto, 17 settembre e 24 settembre). Gli spareggi saranno l’1 ottobre. La fase a gironi, infine, inizierà il 22 e 29 ottobre, per poi concludersi il 3 e 10 dicembre.

Fonte: “Tuttomercatoweb”