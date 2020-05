Uefa, Ceferin studia il nuovo format per le coppe europee

L’intero calcio europeo deve affrontare molteplici difficoltà, dovute anche alle incongruenze tra i vari paesi europei. Se da una parte, infatti, Francia e Olanda hanno già deciso di concludere definitivamente il campionato, dall’altra la Germania – tornata in campo nel weekend – guida il gruppo di coloro che vogliono riprendere. Tutto ciò ovviamente complica il regolare svolgimento di Champions ed Europa League. Ecco quindi che Ceferin starebbe pensando ad una soluzione per portare a termine le coppe europee, anche se dovessero esserci poche settimane a disposizione.

La soluzione migliore al momento sarebbe quella di ricominciare entrambi i tornei il 6 agosto. Nello specifico, per quanto riguarda la Champions League, l’idea sarebbe quella di concludere in maniera standard gli ottavi di finale, e poi di giocare l’8 agosto i quarti di finale in gara secca; una volta ottenute le 4 squadre semifinaliste, questa opzione prevederebbe il disputarsi di una Final Four ad Istanbul.

Fonte: “Tuttomercatoweb”