Udinese, Marino: “Gotti non è a rischio esonero. Pussetto? Abbiamo una rosa ampia”

Alla vigilia della partita di domani contro il Bologna, il direttore dell’area tecnica Pierpaolo Marino dell’Udinese ha parlato del momento della squadra friulana, assicurando piena fiducia al tecnico Luca Gotti. Ecco le sue parole:

“Gotti non è a rischio, non voglio neanche rispondere a una domanda sul suo eventuale esonero perchè non sussiste. La rottura del crociato per Pussetto? L’infortunio di Ignacio è tremendo dal punto di vista tecnico e umano. E’ il secondo crociato rotto, in metà campionato, dopo quello di Jajalo. Siamo distrutti umanamente per il ragazzo che stava trovando la sua piena maturità calcistica”.